«Сарансккабель-Оптика» приняла участие в конференции Transport Networks Russia-2025

12-13 марта в Москве состоялась XVI Международная конференция «TransNet: магистральные сети связи», организованная Информационной группой ComNews.

Тематика конференции TransNet 2025 была сфокусирована на ключевых вопросах развития и оптимизации российской и зарубежной телеком-инфраструктуры. Конференция явилась площадкой для обмена мнениями между участниками телекоммуникационного рынка: производителями оборудования и кабелей, операторами, научно-исследовательскими и регулирующими рынок организациями, инвесторами и СМИ.

Основная тенденция, отмеченная в телекоммуникационной отрасли – необходимость наращивания потенциала магистральных сетей, которая в условиях возросшей неопределенности не спешит реализоваться, что побуждает заинтересованных игроков рынка прибегать к нестандартным решениям. В частности, компании Google и Amazon решили сами строить магистральные кабельные линии.

Участники сессии «Оптические кабели и оборудование для ВОЛС: барьеры и драйверы развития рынка» отмечали замедление телеком-рынка, падение качества услуг и необходимость развития и стимулирования рынка. Среди возможных драйверов роста названы были сети сотовой связи и широкополосного доступа.

Выступивший в дискуссии ведущий инженер-технолог ООО «Сарансккабель-Оптика» Игорь Фролов, ознакомил слушателей с итогами работы предприятия за 2024 год, структурой выпуска оптических кабелей по номенклатурным группам и изменений в них (доминирование малоразмерных кабелей). В своем выступлении он указал на наличие проблем контроля, нормативного регулирования в отрасли ("Честный знак", ГОСТ, декларирование и т.п.) и необходимости внесения в них изменений.