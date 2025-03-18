Компания Эл 6 произвела рекордный объем зеленых анодных блоков в 2024 году. Суммарный годовой прирост выпуска анодов Эл 6 Новосибирск и Эл 6 Челябинск превысил 40%.

По итогам 2024 года компания Эл 6 на новосибирском и челябинском предприятиях произвела свыше 100 000 тонн зелёных (необожженных) анодных блоков, используемых в процессе электролиза для получения алюминия.

Достичь рекордных показателей компания смогла благодаря оптимизации смесильно-прессовых мощностей предприятий. В Новосибирске увеличены мощности по прессовке анодов: под выпуск зелёных заготовок переоборудован вибропресс, приобретена новая виброформа и отработана технология производства. В Челябинске установлена новая пресс-форма и реализована инвестиционная программа.

Также в 2024 году предприятия повысили эффективность взаимодействия в части оптимального распределения объемов производства и обеспечения технологического процесса сырыми и прокаленными коксами.

Общий объем инвестиции в производство составили 194 млн. руб. для двух производственных площадок.

«Высокие показатели достигнуты не только за счет увеличившегося спроса на аноды, но и благодаря общему росту эффективности производства. Это большая заслуга наших специалистов», - подчеркнул Заместитель Генерального директора – Операционный Директор Эл 6 Алексей Спекторук.

В 2025 году компания Эл 6 продолжит переоснащение производства и направит усилия на дальнейшее увеличение поставок анодных блоков.

Эл 6 – ведущая российская компания, специализирующаяся на выпуске углеграфитовой продукции. Основное направление деятельности – производство высокотехнологичной электродной, катодной и иной углеграфитовой продукции для предприятий сталелитейной, алюминиевой, ферросплавной, кремниевой, химической и машиностроительной отраслей. В компанию входят три производственные площадки Эл 6 Новосибирск, Эл 6 Челябинск и Эл 6 Новочеркасск.