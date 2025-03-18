В Крыму объем инвестиций резидентов СЭЗ составил 58,2 млрд в 2024 году

Участники свободной экономической зоны (СЭЗ) в Республике Крым вложили в экономику полуострова инвестиции объемом порядка 58,2 млрд рублей в 2024 году. Сегодня в СЭЗ насчитывается 1 526 участников, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

"Росту экономики Крыма и Севастополя способствует в том числе функционирующая с 2015 года свободная экономическая зона, которая предусматривает особый правовой режим ведения предпринимательской деятельности. Только в 2024 году ее участники вложили в экономику инвестиции на сумму 58,2 млрд рублей. На сегодня насчитывается 1 526 участников свободной экономической зоны, благодаря которым введено в эксплуатацию 6,4 тыс. объектов инфраструктуры и создано 111,5 тыс. рабочих мест", - сказано в сообщении.

Уточняется, что всего за время работы СЭЗ с 2015 году участниками в экономику Крыма вложено 481,2 млрд рублей, в том числе 272,4 млрд рублей в виде капитальных вложений.

Важной частью работы по развитию региона также остается обновление городов, формирование комфортной среды для жизни, работы и отдыха граждан, то есть комплексное развитие территорий. Так, генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов напомнил, что в Крыму ведется работа по проекту КРТ в селе Приветном городского округа Алушта.

"Общая площадь развиваемой территории - 480,6 га, там планируется построить более 3,2 млн кв. м недвижимости. Реализация проекта позволит внести вклад в социально-экономическое развитие Республики Крым, создать круглогодичный курорт с пляжами и причалами для маломерных судов, а также с современной инфраструктурой для комфортного проживания, увеличить туристический поток и привлечет дополнительные инвестиции в регион", - цитирует пресс-служба Шагиахметова.

Реализация крупных объектов в Крыму

Отмечается, что на полуострове продолжается реализация и крупных инфраструктурных объектов, таких как Федеральный детский реабилитационный центр в Евпатории. "В настоящее время завершается первый этап строительства центра. Уже возведены консультативно-диагностический корпус и здание стационара на 300 коек, сейчас их оснащают новым технологическим и медицинским оборудованием. Ранее был введен в эксплуатацию административный корпус", - приводятся в сообщении слова генерального директора ППК "Единый заказчик" Карена Оганесяна.

Кроме того, в пресс-службе уточнили, что ведется строительство и реконструкция объектов на территории лагерей "Кипарисный" и "Солнечный" Международного детского центра "Артек". Активно развивается инфраструктура для тренировочного центра "Крымский" в Алуште, где уже готовы новый спортивный комплекс с бассейном и гостиница, продолжается реконструкция наклонно-кроссовой дорожки. Также в Севастополе на мысе Хрустальном появится культурный кластер общей площадью 150 тыс. кв. м, уже открылась и работает Академия хореографии. Сообщается, что в высокой степени готовности музейный комплекс, в котором откроется Российская государственная художественная галерея.