«Ростелеком» установил почти 5 тыс. базовых станций в Новороссии и Донбассе

Свыше 5 тыс. базовых станций связи были установлены на территории Донбасса и Новороссии в период проведения специальной военной операции, а объем инвестиций "Ростелекома" составил около 25 млрд рублей. Об этом в ходе заседания комитета Госдумы по информационной политике сообщил президент компании Михаил Осеевский.

"Первое - это, конечно, создание инфраструктуры мобильной связи на новых территориях. За год мы построили почти 5,5 тыс. станций мобильной связи. Наш объем инвестиций составил около 25 млрд рублей", - сказал Осеевский.

Он отметил, что работа была непростой из-за подрывов колонн на минах, обстрелов, люди работали в непростых условиях, однако теперь качество и работа связи на этих территориях ничем не отличается от общероссийских.