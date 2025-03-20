«Транснефть – Верхняя Волга» модернизировало оборудование на станции во Владимирской области

3 часа назад
235
Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
АО Транснефть-Верхняя Вол...
Авторы и источники / Правообладателям

АО «Транснефть – Верхняя Волга» закончило работы по замене электродвигателя магистрального насосного агрегата (МНА) на НПС «Филино» во Владимирской области.

В рамках первого этапа модернизации новый асинхронный электродвигатель мощностью 5000 кВт был смонтирован в магистральной насосной станции. Также была выполнена замена кабельных линий с монтажом кабельной эстакады.  

Новое оборудование производства АО «Русские электрические двигатели» выполнено во взрывозащищенном исполнении. Электродвигатель обладает высокой надежностью работы даже в экстремальных условиях. Он отличается увеличенным сроком службы и низкими затратами на техническое обслуживание.

Замена выполнена в рамках программы техперевооружения и капитального ремонта, цель – повышение надежности работы НПС «Филино». Прежний электродвигатель, выработавший нормативный срок эксплуатации, демонтирован.

В рамках второго этапа модернизации будет установлена система частотного регулирования для управления частотой вращения ротора электродвигателя.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Главный журнал о кабельном бизнесе RusCable Insider!
Дайджест кабельного рынка, репортажи, интервью, спецпроекты. Уже больше 8000+ подписчиков с нами!

Читайте свежий номер RusCable Insider