«Транснефть – Верхняя Волга» модернизировало оборудование на станции во Владимирской области

АО «Транснефть – Верхняя Волга» закончило работы по замене электродвигателя магистрального насосного агрегата (МНА) на НПС «Филино» во Владимирской области.

В рамках первого этапа модернизации новый асинхронный электродвигатель мощностью 5000 кВт был смонтирован в магистральной насосной станции. Также была выполнена замена кабельных линий с монтажом кабельной эстакады.

Новое оборудование производства АО «Русские электрические двигатели» выполнено во взрывозащищенном исполнении. Электродвигатель обладает высокой надежностью работы даже в экстремальных условиях. Он отличается увеличенным сроком службы и низкими затратами на техническое обслуживание.

Замена выполнена в рамках программы техперевооружения и капитального ремонта, цель – повышение надежности работы НПС «Филино». Прежний электродвигатель, выработавший нормативный срок эксплуатации, демонтирован.

В рамках второго этапа модернизации будет установлена система частотного регулирования для управления частотой вращения ротора электродвигателя.