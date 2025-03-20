Энергетики провели почти 2 тыс. часов под водой при проведении работ на энергообъектах Группы «Россети»

Водолазы в 2024 году выполнили уникальные работы на линиях электропередачи, проложенных по доньям рек Москвы и Санкт-Петербурга. Для повышения надежности электроснабжения мегаполисов и подключения к сети новых потребителей они провели демонтаж старых и прокладку новых кабелей.

В столице модернизировали участки ЛЭП, которые были построены более 70 лет назад в центральной части города. В том числе водолазы работали на дне Москвы-реки возле парка «Зарядье» и старейшей действующей электростанции города – ГЭС-1 на Раушской набережной. Использовались баржи с гидромониторами. Проект выполнила компания «Россети Московский регион».

В Санкт-Петербурге специалисты «Россети Ленэнерго» провели диагностику и ремонт кабельных линий 6-110 кВ в акваториях Большой Невы, Малой Невки и Мойки. Для этого потребовалось 174 раза спуститься под воду. Использовались телевизионные комплексы и специальное снаряжение общим весом более 80 кг. Работы осложняло сильное течение: например, на Неве его скорость превышала 4 км/ч.

Водолазы также участвуют в проектах в других регионах страны. Для успешной реализации технически сложных задач регулярно проводятся учебно-тренировочные погружения, во время которых отрабатываются основные навыки: обмен и подача сигналов, обследование дна, методы поиска подводного кабеля и действия в нештатных ситуациях.