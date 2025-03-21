Энергоблок №4 Белоярской АЭС включен в сеть после завершения ремонта с модернизацией оборудования

21 марта 2025 года энергоблок №4 Белоярской АЭС с реактором БН-800 вышел на 100% мощности после включения в сеть и досрочного завершения планового ремонта. Блок возобновил работу почти на 8 суток раньше установленного планом срока при безусловном соблюдении высокого качества выполненных работ.



В ходе планово-предупредительного ремонта специалисты Белоярской АЭС и УралАЭР выполнили ремонт основных натриевых трубопроводов второго контура, текущий ремонт цилиндра низкого давления, заменили уплотнение вала по газу и уровнемер главного циркуляционного насоса 1-го контура. Также сотрудники осуществили эксплуатационный контроль металла и провели необходимые мероприятия на парогенераторном, насосном, электротехническом оборудовании.



Одной из важных работ была модернизация автоматизированной системы управления (АСУ ТП) в части изменения схем управления электроприводной арматуры реакторного отделения. Мероприятие полностью исключает влияние отказа модуля управления на несение нагрузки энергоблоком, тем самым повышая безопасность и надёжность работы.

«Работа по разнесению управления арматурами реакторного отделения настолько объёмная и трудозатратная, что мы решили разделить её на три планово-предупредительных ремонта. В текущий мы выполнили изменения на первой петле, для этого внесли изменения в программную часть и выполнить перекоммутацию более 380 проводных связей», - отметил заместитель начальника по АСУ ТП ЦТАИ Евгений Шишканов.

Сейчас энергоблоки №3 и №4 Белоярской АЭС несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком.



Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан.



Белоярская АЭС имени И. В. Курчатова (г. Заречный Свердловской области) вырабатывает около 16% электроэнергии от общего энергобаланса Свердловской области. На Белоярской АЭС эксплуатируются энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах. По показателям надёжности и безопасности они входят в число лучших ядерных реакторов мира. Белоярская АЭС участвует в решении стратегической задачи атомной отрасли по освоению замкнутого ядерно-топливного цикла, который на сотни лет обеспечит топливом атомную энергетику, позволит повторно использовать отработавшее ядерное топливо и минимизировать радиоактивные отходы.



Россия является одним из лидеров в создании и промышленном внедрении ядерных технологий четвертого поколения. Сегодня Госкорпорация «Росатом» создает новую технологическую платформу для развертывания атомной энергетики будущего: на Белоярской АЭС начались предпроектные работы по сооружению энергоблока БН-1200М, а в Томской области впервые в мировой практике на одной площадке создаются АЭС с реактором БРЕСТ-ОД-300 и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл. Ядерные энергетические системы IV поколения способны кардинально изменить атомную энергетику, прежде всего за счет нового уровня безопасности, расширения топливной номенклатуры и существенного сокращения радиоактивных отходов.