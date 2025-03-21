Резидент АЗРФ построит жилой комплекс на 310 квартир в Мурманске

Компания «Северное сияние», резидент Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) к 2027 году построит в Мурманске жилой комплекс на 310 квартир, состоящий из двух 16-этажных корпусов. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) инвестор вкладывает в проект по созданию доступного и качественного жилья более 1,1 млрд руб.

«Объект, который возводит наша компания, предоставит мурманчанам доступное жилье, соответствующее всем нормам безопасности. В домах предусмотрено все для комфорта жильцов: коммерческие помещения для бизнеса на первых этажах, благоустроенные дворы без машин, современные детская и спортивная площадки, ландшафтное озеленение, места отдыха. Жилой комплекс расположен в активном районе города с хорошо развитой инфраструктурой и удобной транспортной развязкой», - сказал Олег Леухин, управляющий ООО «СЗ «Северное сияние», которое входит в группу компаний «ИнтерСтрой».

Жилой комплекс «Северное сияние» расположен в Молодежном проезде Мурманска. Проект включает строительство отдельно стоящей двухуровневой парковки на 128 мест.

Александр Шутов, директор КРДВ Мурманск:

«Девелопмент – одна из наиболее важных сфер для Арктики. Преференциальный режим АЗРФ предлагает предпринимателям сниженные налоговые ставки, административную поддержку и полное сопровождение бизнеса на всех этапах реализации проектов, что делает работу проще и быстрее».

Резиденты АЗРФ в Мурманской области не облагаются налогом на землю в течение 3 лет и налогом на имущество в течение 5 лет. КРДВ субсидирует 75% страховых взносов в течение 10 лет резидентства. В течение первых 5 лет ставка налога на прибыль составляет 5%, с пятого по десятый годы – 10%.

В Мурманской области 298 резидентов АЗРФ. Бизнес уже вложил в экономику региона 53 млрд рублей и создал 3 тыс. рабочих мест. В работу введено 50 инвестиционных проектов.