Башкирская генерирующая компания приступила к модернизации турбоустановки № 9 Стерлитамакской ТЭЦ

ООО «БГК» приступило к модернизации турбоустановки № 9 Стерлитамакской ТЭЦ. Проект реализуется в рамках президентской программы модернизации тепловой генерации (КОМмод).

Турбоагрегат № 9 Стерлитамакской ТЭЦ отработал в Единой энергосистеме России 58 лет и выработал 31,8 млрд кВт*ч электрической энергии, является одним из основных элементов системы теплоснабжения города Стерлитамака.

Распоряжением Правительства РФ от 07.02.2020 г. №232-р турбоагрегат был включён в перечень генерирующих объектов, мощность которых будет поставляться по договорам купли-продажи (поставки) мощности модернизированных генерирующих объектов. Дата начала поставки мощностей модернизированного оборудования на оптовый рынок электроэнергии и мощности — 1 января 2026 года.

Инвестиции в модернизацию турбоагрегата № 9 Стерлитамакской ТЭЦ запланированы в объёме 2,1 млрд руб. с НДС. Проект предусматривает замену цилиндра высокого давления и проточной части цилиндра среднего давления паровой турбины, комплексную замену генератора, включая систему возбуждения, токопровод до блочного трансформатора, комплекс устройств релейной защиты и автоматики. В результате модернизации электрическая мощность турбоагрегата будет увеличена на 18 МВт и на номинальном теплофикационном режиме составит 118 МВт, при этом внутренний относительный КПД цилиндра высокого давления достигнет 83,5%.

Проведённые работы позволят улучшить показатели экономической эффективности турбоустановки, продлить ресурс оборудования на срок не менее 30 лет и обеспечить его надёжную и безаварийную работу. За счёт снижения удельного расхода условного топлива на выработку электроэнергии снизится воздействие станции на окружающую среду.

Всё оборудование для модернизации произведено на предприятиях отечественного машиностроения. Цилиндр высокого давления, проточная часть цилиндра низкого давления и другие элементы паровой турбины изготовлены силами АО «Уральский турбинный завод» (г. Екатеринбург), генератор — на заводе «Электросила», входящем в АО «Силовые машины» (г. Санкт-Петербург). Таким образом, полностью выполнены требования по локализации оборудования, участвующего в мероприятиях по модернизации в соответствии с Постановлением Правительства от 07.07.2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации». Основное оборудование для обновления турбоагрегата № 9 уже доставлено на Стерлитамакскую ТЭЦ, поставка генератора планируется в апреле 2025 года.

Управление проектом модернизации осуществляет ООО «Интер РАО – Инжиниринг», строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются силами АО «Уральский турбинный завод» с привлечением субподрядных организаций.

Программа модернизации тепловой генерации, одобренная Президентом РФ и утверждённая Правительством РФ, направлена на продление паркового ресурса генерирующего оборудования тепловых электростанций, улучшения его технико-экономических характеристик, увеличения его эффективности, надёжности, маневренности и ремонтопригодности. Конкурентный отбор оборудования, соответствующего установленным Правительством РФ критериям (КОМмод), проводит АО «Системный оператор ЕЭС».