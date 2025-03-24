Энергетики построили участок ЛЭП для подключения новых потребителей в Апрелевке

Специалисты «Мособлэнерго» построили участок кабельно-воздушной линии электропередачи для подключения к электроснабжению 8 новых потребителей на улице Чехова в Апрелевке Наро-Фоминского г.о.



Специалисты компании выполнили строительство кабельно-воздушной линии электропередачи КВЛ-0,4 кВ, общей протяжённостью 280 метров, которая будет запитана от ТП-910412. Длина воздушного участка составила 250 метров, кабельного — 30. Также для воздушной линии ВЛ-0,4 кВ энергетиками установлено 6 железобетонных опор.



В рамках своей деятельности «Мособлэнерго» подключает энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Техприсоединение выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.



Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru.