Кабели симметричные для интерфейса RS-485: надёжная передача данных в промышленных сетях

24 мар. 2025, 18:00
673
Время чтения ≈ 10 минут
Источник:
АО СПКБ Техно

Кабельный завод «СПКБ Техно» завершил сертификацию интерфейсных кабелей ТехноКИП® (ТУ 3574-014-53930360-2013) на соответствие требованиям Технического регламента таможенного союза 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Основные изменения в ТУ

В ТУ 3574-014-53930360-2013 кабелей ТехноКИП® внесены следующие изменения:

  1. Броня в виде повива — это решение значите
...

Просмотр материалов компании СПКБ Техно на данный момент ограничен

Для получения подробной информации Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться.
Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:
Generated Image
СПКБ Техно
ЗАО "СПКБ Техно" (ISO 9001:2008) -- ведущий российский производитель специальных кабелей: огнестойких кабелей для систем охранно-пожарной сигнализации и противопожарной защиты, огнестойких кабельных линий, огнестойких силовых и контрольных, кабелей промышленной автоматизации, передачи данных и видеонаблюдения. Продукция, производимая компанией ЗАО «СПКБ Техно», сертифицирована в соответствии с ГОСТ 31565-2012