Кабели симметричные для интерфейса RS-485: надёжная передача данных в промышленных сетях
24 мар. 2025, 18:00
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Кабельный завод «СПКБ Техно» завершил сертификацию интерфейсных кабелей ТехноКИП® (ТУ 3574-014-53930360-2013) на соответствие требованиям Технического регламента таможенного союза 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».
Основные изменения в ТУ
В ТУ 3574-014-53930360-2013 кабелей ТехноКИП® внесены следующие изменения:
- Броня в виде повива — это решение значите
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