Добыча и переработка редкоземельных металлов будет налажена в Мурманской области с господдержкой

В рамках Международного Арктического форума «Арктика – территория диалога» Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и АО «Арсенал» заключили соглашение о сотрудничестве при реализации проекта «Кульйок-редкие земли», предполагающего освоение месторождения циркон-бритолитовых руд, установку дробильно-сортировочного комплекса и строительство обогатительной фабрики в Ловозерском районе Мурманской области. Инвестиции в проект оцениваются в 10 млрд рублей. В результате реализации проекта будет создано более 300 рабочих мест. КРДВ окажет инвестору поддержку в получении статуса резидента преференциального режима территории опережающего развития (ТОР) «Столица Арктики» в Мурманской области.

Запасы месторождения редких и редкоземельных металлов «Кульйокская площадь» оцениваются в более чем 20 млн тонн руды. Планируется реализовать полный цикл переработки сырья от руды до конечной высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью. Реализация проекта внесёт значительный вклад в развитие отечественной минерально-сырьевой базы и обеспечение высокотехнологичных отраслей промышленности новыми материалами на основе редких металлов.

«Наш проект предусматривает технологическую цепочку полного цикла: добычу руды, её обогащение, гидрометаллургический передел, металлотермию с получением чистых и особо чистых материалов - циркона, лантана, церия, празеодима, неодима, диспрозия, иттрия и других элементов в объемах около 3 тыс. тонн в год, а также производство конечной высокотехнологичной продукции. С применением инструментов господдержки важнейшее для всей страны производство мы сможем запустить в оптимальные сроки», - сообщил генеральный директор АО «Арсенал» Ринат Гайнутдинов.

Как отметил генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев, Арктика занимает почти 30% территории России и обладает огромным потенциалом для реализации масштабных проектов мирового уровня в сфере добычи полезных ископаемых, в том числе редкоземельных металлов. Кроме того, в Арктике для комфортной и выгодной работы инвесторов, ускоренной реализации инвестиционных проектов и создания рабочих мест созданы арктические территории опережающего развития и самая большая в мире свободная экономическая зона – АЗРФ. Всего с мерами государственной поддержки реализуются почти 1000 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 2 трлн руб.