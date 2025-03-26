«Россети Московский регион» обновили оборудование крупного питающего центра востока столицы

Филиал ПАО «Россети Московский регион» - «Московские высоковольтные сети» для повышения надежности электроснабжения столицы провел комплекс мероприятий по обеспечению стабильности работы крупного питающего центра 110 кВ «Стромынка». От данной подстанции зависят потребители районов Измайлово, Богородское, Преображенское, Метрогородок и Гольяново, с населением более полумиллиона человек.

Так, специалисты провели ремонт силовых трансформаторов и взаимосвязанных с ним устройств и оборудования. В частности, был проведен средний ремонт трансформаторов, техническое обслуживание вакуумных выключателей 10 кВ, текущие ремонты токоограничивающих реакторов 10 кВ, шинных мостов 10 кВ и трансформаторных разъединителей 10 кВ.

Данный питающий центр имеет ключевое значения для важных объектов городской инфраструктуры, например, ФГБУ «Клиническая больница управления делами Президента РФ», «Черкизовский мясоперерабатывающий завод», «Микояновский мясокомбинат», ЗАО «ФК «Локомотив», ОАО «Московский завод электромеханизмов», станция метро «Улица. Подбельского» и других.