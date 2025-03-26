«Россети» введут в работу новый питающий центр в Хабаровском крае для золоторудного месторождения мирового класса

На востоке Хабаровского края началось строительство подстанции 220 кВ «Полиметалл» для электроснабжения одного из крупнейших золоторудных месторождений Дальнего Востока – Албазино. Стоимость работ составит 3,7 млрд рублей. Потребитель получит из сети 48 МВт мощности.

Разработку месторождения ведет компания «Полиметалл». Освоение Албазино началось в 2009 году, но изначально всю инфраструктуру обеспечивали энергией дизельные генераторы. Переход на централизованное электроснабжение позволит развивать производство и повысить его эффективность.

Трансформаторная мощность новой подстанции составит 63 МВА. На площадке построят открытые распределительные устройства 110 кВ и 220 кВ, оснащенные высоконадежной коммутационной аппаратурой. Все оборудование, которое будет внедрено, произведено в России. На объект заведут линии электропередачи 220 кВ, которые будут образованы в результате реконструкции действующей ЛЭП «Березовая – Горин».

Хабаровский край входит в топ-5 регионов России по объемам золотодобычи. Инфраструктура Албазино включает в себя рудники открытых и подземных горных работ и действующую обогатительную фабрику производительностью 1,75 млн тонн руды в год. Месторождение входит в Амурский хаб «Полиметалла»: получаемый золоторудный концентрат перевозится на «Амурский гидрометаллургический комбинат» для дальнейшей переработки.