Национальное управление автомобильных дорог Индии планирует построить общенациональную волоконно-оптическую сеть

Национальное управление автомобильных дорог Индии (National Highways Authority of India - NHAI) проявило интерес к развёртыванию общенациональных волоконно-оптических сетей вдоль главных автомагистралей в соответствии с моделью PPP (на основе государственно-частного партнерства). Учитывая обширную сеть автомобильных дорог протяжённостью 146 000 километров, можно предположить, ч

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