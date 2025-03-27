Филиал ПАО «Россети» обновит изоляцию на магистральных ЛЭП Ставрополья

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Юга приступил к замене 1,8 тыс. изоляторов на 17 линиях электропередачи 330-500 кВ в Ставропольском крае. Выполнение работ обеспечит надежность электроснабжения региона, а также транзита электроэнергии в республики Дагестан, Северную Осетию – Аланию и Кабардино-Балкарию.

Самый большой объем работ будет выполнен на линиях электропередачи, связывающих энергосистемы Ставрополья и Кабардино-Балкарии, а также обеспечивающих транзит электроэнергии от Ставропольской ГРЭС в Краснодарский край.

Новые изоляторы выполнены из закаленного стекла. Они характеризуются повышенной механической прочностью и продолжительным сроком эксплуатации. Кроме того, их дефекты можно определить визуально без применения диагностических устройств.

Такие устройства являются важными элементами ЛЭП. Они создают изоляционный промежуток в местах крепления проводов к опорам. Их повреждения могут приводить к коротким замыканиям и, как следствие, технологическим нарушениям. Поэтому энергетики регулярно проводят диагностические обследования ЛЭП и меняют изоляцию.