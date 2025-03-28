Энергетики построили ЛЭП для подключения предприятия малого бизнеса в п. Глебовский

В марте текущего года специалисты «Мособлэнерго» построили воздушную линию электропередачи для подключения к электроснабжению предприятия малого бизнеса, занимающегося арендой и управлением собственными или арендованными объектами и другой нежилой недвижимостью в п. Глебовский м.о. Истра.



В ходе работ специалисты компании выполнили монтаж кабельно-воздушной линии электропередачи КВЛ-0,4 кВ, общей протяженностью 160 метров. Линия была построена с использованием самонесущего изолированного провода СИП, такой провод в распределительных сетях позволяет значительно повысить надежность электроснабжения потребителей и снизить потери электроэнергии. Для нее были установлены четыре железобетонные опоры. Также энергетики установили прибор учета электроэнергии в распределительном устройстве РУ-0,4 кВ. ЛЭП была проложена от трансформаторной подстанции ТП-2/302 до границ участка заявителя на ул. Микрорайон. Выполненные мероприятия обеспечили подключение к электросетям предприятия малого бизнеса с заявленной мощностью электроснабжения 150 кВт.



В рамках своей деятельности «Мособлэнерго» подключает энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Техприсоединение выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.



Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru.