Андрей Рюмин рассказал в Госдуме об основных направлениях работы сетевого комплекса

Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин принял участие в заседании внутрифракционной группы «ЕДИНОЙ РОССИИ» под руководством первого замглавы фракции Адальби Шхагошева. Глава компании рассказал о ключевых проектах, предварительных итогах прохождения отопительного сезона, ситуации в приграничных районах, ответил на вопросы парламентариев. Также состоялось обсуждение отраслевых законодательных инициатив.

«Состоялся очень содержательный, серьезный разговор. Андрей Рюмин очень подробно доложил о работе компании «Россети». За последние два-три года у них существенно изменился подход к организации работы: усилилась дисциплина, увеличились инвестиции, импортозамещение теперь составляет более 90%. В ходе заседания депутаты имели возможность задать вопросы, которые непосредственно волнуют регионы, мы обсудили не только существующие проблемы, но и возможные пути их решения, в том числе посредством законодательных инициатив», – прокомментировал встречу Адальби Шхагошев.

«Благодаря этой встрече с фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» депутаты получили информацию о работе компании «Россети» из первых рук, смогли оценить масштаб ее деятельности. Такие встречи следует проводить чаще, чтобы оперативно реагировать на существующие в регионах проблемы, вместе искать решения, снимать возникающую напряженность, а также обсуждать совместные законодательные инициативы. Уверен, что взаимодействие фракции с «Россетями» продолжится», – отметил председатель Комитета Государственной Думы по энергетике Николай Шульгинов.

«Группа «Россети» задействована в реализации большинства национальных проектов, электроснабжении стратегически важной инфраструктуры, новых производств и социального сектора. Также на повестке – масштабная реновация фондов, укрепление технологического суверенитета и безопасность энергообъектов. Поддержка законодателей очень важна для успешного решения задач в энергетике страны. Благодарю депутатов за внимание к работе сетевого комплекса», – отметил Андрей Рюмин.

В 2024 году Группа «Россети» выполнила рекордную инвестиционную программу объемом порядка 660 млрд рублей. Состоялся запуск ключевых объектов электроснабжения второго этапа расширения Восточного полигона железных дорог. Реконструированы и построены крупные питающие центры 110 – 500 кВ в Краснодарском крае, Московской области и в других регионах. Всего исполнено более 380 тыс. договоров на технологическое присоединение.

В ходе заседания также состоялось обсуждение работы компаний Группы «Россети» в качестве Системообразующих территориальных сетевых организаций. Закон о введении данного института вступил в силу 1 января 2025 года. Рассмотрен вопрос о введении уголовной ответственности за незаконное присоединение к электросетям (совершенное лицом, ранее повторно подвергнутым административному наказанию за самовольное подключение к электросетям), а также меры по обеспечению источниками финансирования инвестиционных и производственных программ в Сибири, на Северном Кавказе и Северо-Западе.