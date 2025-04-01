Приток воды в Горьковское водохранилище может оказаться одним из самых низких за всю историю наблюдений

В ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» прошла пресс-конференция, посвященная прохождению весеннего половодья в 2025 году.

В мероприятии, кроме принимающей стороны, приняли участие представители Верхне-Волжского Бассейнового Водного управления, ФБУ «Администрация Волжского бассейна», ГУ МЧС России по Нижегородской области и Нижегородской ГЭС (филиал РусГидро»).

На межведомственной встрече со СМИ были озвучены прогнозы развития половодья, режимы работы гидроэлектростанций Волжского каскада, организация пропуска пассажирского и грузового флота по Волге и возможные риски возникновения чрезвычайных ситуаций в текущем году в связи со складывающимися погодными условиями.

Людмила Филина, начальник Гидрометцентра Верхне-Волжского УГМС: «Прогноз притока в Рыбинское и Горьковское водохранилища в этом году будет близок к наинизшим значениям за более чем столетнюю историю наблюдений. Снег сошёл практически на всей европейской территории России, и это не позволяет сформировать полноценную волну весеннего половодья, как это происходит в другие годы».

В таких условиях первоочередной задачей является наполнение водохранилищ для обеспечения потребностей водопользователей, что подтвердила в своем докладе Любовь Махова, и.о. руководителя Верхне-Волжского Водного управления: «Задача, которая сейчас перед нами стоит — это наполнение Горьковского водохранилища до навигационной отметки — до периода навигации. Установлены режимы на текущий момент минимального сброса с Рыбинского гидроузла и с Нижегородского гидроузла. Они направлены именно на то, чтобы накопить воду, то есть пополнить водохранилища, чтобы в меженный период обеспечить оптимальные условия водопользования».

Представители ФБУ «Администрация Волжского бассейна» выразили опасение, что 2025 год будет историческим по фиксации минимальных значений уровней воды, из-за чего возможны изменения в расписании регулярных пассажирских перевозок, информация будет размещаться на официальном сайте ведомства.

Александр Гойзенбанд, директор Нижегородской ГЭС сообщил:

«Нижегородская ГЭС сейчас работает с пониженными расходами, строго исполняя режим работы, установленный Федеральным агентством водных ресурсов. Сооружения и оборудование электростанции подготовлены для пропуска половодья и к любому возможному развитию ситуации».

Дальнейшее развитие ситуации в бассейне реки Волга будет раскрываться в новых прогнозах от Гидрометцентра России, на основании которых принимаются решения Росводресурсов по расходам воды через гидроузлы и отметкам водных объектов/водохранилищ, учитывающие интересы всех водопользователей.

Информация о гидрологической обстановке на водохранилищах ГЭС, входящих в состав РусГидро, представлена в виде ежедневно обновляемой инфографики.