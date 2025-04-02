100 миллионов рублей вложит группа «Россети Янтарь» в инфраструктуру теплоснабжения Калининградской области в 2025 году

Генеральный директор «Россети Северо-Запад» и «Россети Янтарь» Вячеслав Торсунов в ходе рабочей поездки провел выездные совещания на Гусевской ТЭЦ и ТЭЦ-1. Это ключевые источники теплоснабжения города Гусева и центра Калининграда. Их обслуживает дочерняя структура «Россети Янтарь» — «Калининградская генерирующая компания». ТЭЦ работают в штатном режиме. Энергетики не допустили технологических сбоев в текущем отопительном сезоне.

В 2025 году «Калининградская генерирующая компания» отремонтирует 15 паровых и водогрейных котлов на Гусевской ТЭЦ, ТЭЦ-1 и станции «Южная» в Калининграде. Кроме этого, энергетики заменят 4 километра трубопроводов отопления в Гусеве. Здесь до 2030 года компания планирует полностью обновить теплосети, построенные 40–50 лет назад.

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