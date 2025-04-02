Функционал системы «ЭРА-ГЛОНАСС» будет расширен

Председатель Совета директоров АО «ГЛОНАСС», Министр транспорта Роман Старовойт в ходе визита в компанию ознакомился с новейшими разработками в области связи и навигации. Кроме того, рассмотрен проект стратегии развития компании-оператора госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» до 2030 года, намечены планы внедрения системы идентификации гражданских авиабеспилотников.

Глава Минтранса подчеркнул, что компания выполняет ряд государственных задач, включая развитие первой в мире системы аварийного оповещения на транспорте «ЭРА-ГЛОНАСС» для спасения и повышения безопасности миллионов водителей и пассажиров. Оператор госинформсистемы создан в 2015 году по поручению Президента России Владимира Путина. 3 июня 2025 года АО «ГЛОНАСС» отметит свой десятилетний юбилей.

«Стратегия «АО ГЛОНАСС» должна стать продолжением миссии Минтранса России – создание самой эффективной в мире транспортной системы для повышения качества жизни россиян. 12,5 млн транспортных средств, подключенных к «ЭРА-ГЛОНАСС», 460 тысяч аварийных вызовов от автомобилистов при ДТП, переданных за считанные секунды в службы спасения, свидетельствуют о значимости главной социальной функции системы. Она вносит вклад в достижение национальных целей развития страны, определенных Президентом России на период до 2030–2036 годов, в части снижения смертности при авариях», – заявил Роман Старовойт.

По словам Министра, проекты компании формируют технологический суверенитет России в области связи и навигации, и эти компетенции необходимо направить на переход от монопродуктовой компании к технологическому лидеру на российском и глобальном уровнях. Сегодня на основе «ЭРА-ГЛОНАСС» совместно с Минтрансом России тестируется единая система идентификации гражданских беспилотных воздушных судов, которая также в рамках поручений главы государства призвана открыть небо для беспилотников в интересах развития российской экономики.

«Подход сквозной идентификации целесообразно распространить на другие виды беспилотного транспорта. Например, мониторинг автономных грузовиков с помощью такого государственного оператора повысит доверие общества к внедряемой технологии, предоставит гражданам и государству достоверную статистику по пробегу и количеству инцидентов на дорогах», – отметил глава транспортного ведомства. – Дальнейшее развитие и обеспечение безопасности применения беспилотников на всей территории России формируют спрос на гибридную сеть связи на основе «ЭРА-ГЛОНАСС», российский сервис высокоточной навигации и платформу кибербезопасности транспортных средств».

Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич доложил о готовности «ЭРА-ГЛОНАСС» к выполнению задачи по мониторингу гражданских авиабеспилотников.

«За последние два года подключенные к платформе мониторинга на основе «ЭРА-ГЛОНАСС» самолеты малой и санитарной авиации, авиабеспилотники налетали уже более 400 тысяч километров. На днях с помощью системы выполнялся трекинг в онлайн-режиме первого межрегионального полета беспилотника из Сахалина в Хабаровский край. Сервис ранее отработан на других видах транспорта: к платформе подключено более 380 тысяч единиц общественного транспорта, лесной техники и перевозчиков опасных грузов во всех регионах России. Она является доверенной платформой для государственных ведомств и передает юридически значимые данные в федеральные системы надзорных органов, региональные ситуационные центры и оперативные штабы, интегрирована со всеми системами-112», – отметил глава компании.

В ходе визита Роману Старовойту также продемонстрировали возможность удаленной посадки авиабеспилотников. Технология позволяет передать команду на безопасную принудительную посадку, если беспилотник вошел, например, в зону охраняемого объекта или если к нескольким легальным дронам приближается неопознанное воздушное судно.

Следующим шагом станет использование в рамках системы идентификации беспилотных воздушных судов гибридной сети связи, которая разрабатывается на основе «ЭРА-ГЛОНАСС» в рамках поручения Президента России для включения в национальный проект «Беспилотные авиационные системы» и совместной с «Платформой НТИ» концепции цифрового бесшовного неба.

Помимо этого, на основе «ЭРА-ГЛОНАСС» создается Федеральная навигационно-информационная система. Она позволит перейти от разрозненности собираемых в регионах данных к цифровой федеральной платформе централизованного управления и мониторинга всего транспортного парка на основе импортонезависимых технологий. Минтрансом и АО «ГЛОНАСС» ведется совместная работа над запуском в этом году тестирования в 50 регионах Системы контроля пассажирских перевозок, которая повысит прозрачность, безопасность и эффективность межрегиональных маршрутов с помощью цифровой трансформации всех процессов.