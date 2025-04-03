«Завод ТАТКАБЕЛЬ» выступил на презентации первой очереди проекта по модернизации кабельных ЛЭП 500 кВ Нижнекамской ГЭС

В Набережных Челнах состоялась презентация проекта «Модернизация кабельных линий 500 кВ на Нижнекамской ГЭС», первая очередь которого была реализована в 2024 году.

Суть проекта заключается в том, что на Нижнекамской ГЭС (филиал АО «Татэнерго») в 4 этапа будет проведена модернизация основного оборудования – замена 8 тысяч метров маслонаполненных кабельных линий 500 кВ на современные кабели из сшитого полиэтилена (СПЭ) производства ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ». Реализация проекта запланирована в период по 2027 год ежегодно по одной линии.

Генеральный директор АО «Татэнерго» Раузил Хазиев отметил масштабность проекта и экспериментальный характер в условиях западных санкций. По его мнению, замена линии на аналог российского производства в рамках программы поддержания производственных активов электростанций обеспечит высокую надежность выдачи мощности Нижнекамской ГЭС.

В рамках презентации участники посетили главный щит управления, машинный зал, где осмотрели качество укладки кабеля, подтрансформаторное помещение трансформатора №3, камеру трансформатора №3, площадку ОРУ-500.

В машинном зале состоялась конференция, на которой прозвучали доклады компаний-подрядчиков, участвующих в проекте.

С докладом о конструктивных особенностях изготовленного по проекту кабеля сверхвысокого напряжения 500 кВ и особом внимании к контролю качества на всех этапах производства выступил директор по технологиям и развитию ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ» Анатолий Бескоровайный.

Реализация проекта продолжается. В июле текущего года начнется замена второй кабельной линии.

Напомним, о том, что ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ» выступит исполнителем проекта, стало известно в ходе выставки TetEnergyExpo-2024. Тогда генеральный директор ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ» Евгений Савин рассказал об этом Раису Татарстана Рустаму Минниханову во время официального обхода экспозиций компаний-участников.

Нижнекамская ГЭС – единственная гидроэлектростанция в Татарстане – является регулирующей электростанций и обеспечивает надежность энергоснабжения всей центральной части России. Подпорные сооружения станции образуют Нижнекамское водохранилище. В настоящее время уровень водохранилища находится на отметке НПУ 63,75 м. При данном напоре мощность НкГЭС составляет в среднем около 587 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии – около 1900 млн кВт*ч.