АО «Сетевая компания» представила инновационные проекты в рамках международного форума ЭНЕРГОПРОМ

Со 2 по 4 апреля в Казани прошел международный энергетический форум «Энергопром». Форум открыл министр энергетики России Сергей Цивилев, который вместе с Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым и другими высокопоставленными гостями ознакомился с продукцией российских предприятий на выставке «TatEnergyExpo». Ведущая электросетевая компания Татарстана представила свои передовые разработки в области энергетики, включая цифровизацию, импортозамещение и интеллектуальные энергосистемы (Smart Grid).

На площадке форума генеральный директор АО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев рассказал о векторах развития компании за последние годы: «Мы хотим продемонстрировать общественности, нашим потребителям и регуляторам наши достижения в области импортозамещения и научно-технического развития, направленного на повышение надежности электроснабжения в Республике Татарстан».

Вместе с ним сотрудники предприятий – производителей электротехнического оборудования представили стендовые доклады о разработках, успешно применяемых в деятельности компании. На стенде АО «Сетевая компания» были представлены следующие технологии:

- кабельные концевые и соединительные муфты на 110–500 кВ. Это высокотехнологичные элементы подземных кабельных линий, которые ранее поставлялись из стран ЕС. Представленные на выставке муфты уже смонтированы на кабельных линиях ТЭЦ-1 – Кремлевская – Западная в Казани.

-работы под напряжением. В рамках импортозамещения компания совместно с ЧОУ ДПО «Центр работ под напряжением» разрабатывает собственные решения для работ под напряжением (без отключения потребителей), повышая безопасность, скорость выполнения и надежность электроснабжения.

- интеллектуальные приборы учета. На сегодняшний день установлено 467 тысяч таких счетчиков.

- дашборд Аналитического центра – система анализа больших данных с интеллектуальных устройств для выявления закономерностей и оптимизации работы сетей.

АО «Сетевая компания» внедряет цифровые решения на всех технологических уровнях – от приборов учета у потребителей до высоковольтных подстанций. На верхнем уровне компании развернуты информационные системы, позволяющие создавать цифровой двойник электрической сети. Это дает возможность оперативно управлять сетью, моделировать режимы работы и планировать ремонты. Особый акцент делается на таких технологиях, как компьютерное зрение, большие данные и искусственный интеллект. Например, нейросеть, разработанная инженерами компании, позволяет выявлять очаги коммерческих потерь электроэнергии на основе больших данных, полученных от интеллектуальных приборов учета.

Кроме того, в рамках внедрения системы Smart Grid компания активно устанавливает реклоузеры и индикаторы короткого замыкания в сельских и пригородных сетях, оснащает подстанции интеллектуальными контроллерами и внедряет резистивное заземление нейтрали (первый проект реализован на ПС 110 кВ «Водозабор»).

Генеральный директор АО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев также принял участие в пленарном заседании «Новые энергетические технологии и технологическое лидерство: тенденции и вызовы». Всего деловая программа форума включила в себя более 20 мероприятий. «Сетевая компания» выступила организатором нескольких из них:

«День поставщика» с участием руководства и технических специалистов компании. Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Эффективная конкурентная экономика» и направлено на развитие сотрудничества с малым и средним бизнесом.

Панельная дискуссия «Выявление и использование скрытых знаний в данных энергетических компаний: современные инструменты и подходы» по Big Data и ИИ в энергетике.

Круглый стол, посвященный инновациям в эксплуатации ЛЭП.

Круглый стол «Перспективные направления деятельности АО «Сетевая компания» по направлению «реализация услуг»

АО «Сетевая компания» активно участвует в энергетических форумах, чтобы продемонстрировать свои достижения в импортозамещении и цифровой трансформации, направленных на повышение надежности энергоснабжения. Кроме того, компания стремится перенять опыт других участников отрасли, установить новые деловые контакты и укрепить сотрудничество с существующими партнерами.