Россети Кубань_Автопарк Юго-Западного филиал пополнился новой отечественной техникой

В Юго-Западный филиал компании «Россети Кубань» поступило 12 единиц автомобильной и специальной техники отечественного производства. Автопарк пополнился современными машинами, которые будут использоваться для обслуживания и ремонта электросетевых объектов на юго-западе Краснодарского края.

Пять бригадных автомобиля поступили в распоряжение персонала центрального гаража, Геленджикского, Крымского, Анапского и Новороссийского районов электрических сетей (РЭС). Автогидроподъемник получили энергетики Новороссийского и Анапского РЭС, а две передвижных мастерских закреплены за водительским составом Абинского и Крымского РЭС.

Пополнение автопарка электросетей удобным современным полноприводным автотранспортом повышенной проходимости, обладающим высокими эксплуатационными характеристиками, позволит обеспечить высокую мобильность доставки персонала к месту производства работ. Специальная техника повысит оперативность действий энергетиков при ликвидации технологических нарушений, способствует выполнению ключевой задачи – бесперебойному обеспечению потребителей региона качественным электроснабжением.

На сегодняшний день автотранспортный парк Юго-Западного филиала составляет порядка 216 различных видов техники.

Юго-Западные электрические сети обеспечивают электроэнергией пять муниципальных образований Краснодарского края: Абинский, Крымский районы, города-курорты Анапа, Геленджик, а также город-герой Новороссийск. Площадь обслуживания составляет порядка 5,3 тыс. кв. км с численностью населения около 1 млн человек. Юго-Западный филиал «Россети Кубань» – это 79 трансформаторных подстанция напряжением 35-110 кВ, а также линии электропередачи общей протяженностью более 7 тыс. км.