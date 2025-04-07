Специалисты «Нижновэнерго» готовы к работе в условиях непогоды

По прогнозам Гидрометцентра, в течение суток 8 апреля местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду ожидаются сильный снег, дождь, ухудшение видимости до 500 метров и менее.

Энергетики филиала «Нижновэнерго» осуществляют усиленный контроль за электроснабжением потребителей.

К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 286 бригад «Нижновэнерго»: 995 специалистов и 434 единицы спецтехники.

Под особым контролем находятся социально значимые и инфраструктурные объекты, для подачи электроэнергии которым в случае необходимости подготовлены 234 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью около 7,6 МВт.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС России и органами исполнительной власти, ведëтся непрерывный мониторинг метеообстановки.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а сообщить в энергокомпанию или отделение МЧС России.