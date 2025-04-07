«Кабель-Арсенал» совершенствует систему качества на предприятии вместе с EL-Комитетом НОПСМ

2 апреля 2025 г. представители EL-Комитета НОПСМ посетили с рабочим визитом производственную площадку ООО «Кабель-Арсенал» в г. Кимры Тверской области. Основной целью визита было ознакомление с производственными возможностями предприятия, а также проведение комплексного аудита системы контроля качества выпускаемой продукции. Данное мероприятие проведено на завершающем этапе программы реабилитации, инициированной ООО «Кабель-Арсенал» в феврале 2025 г.

Кабельный завод Кабель-Арсенал – современное предприятие, которое производит и реализует широкий ассортимент кабельно-проводниковой продукции с медными и алюминиевыми жилами. Среди потребителей продукции завода ведущие электромонтажные и строительные организации, подразделения капитального строительства государственных и коммерческих компаний, а также розничные и оптовые дистрибьюторы кабельно-проводниковой продукции.

Мы неоднократно отмечали, что качество и безопасность кабельной продукции являются безусловными приоритетами деятельности всех компаний – членов EL-Комитета НОПСМ, так как сама идея создания и развития нашего отраслевого объединения заключается в содействии развитию открытого и конкурентного кабельного рынка в России. В ходе рабочего визита представителями EL-Комитета НОПСМ был проведен комплексный анализ условий на производстве, изучена нормативно-техническая документация предприятия, проведен аудит деятельности ОТК завода.

Отмечаем, что руководством ООО «Кабель-Арсенал» проведена большая работа, итогом которой является обоснованный вывод: технологический процесс производства кабельной продукции на заводе выстроен в строгом соответствии со всеми стандартами менеджмента качества. Подтверждением этому выводу являются результаты выборочного контроля качества продукции на ОТК предприятия, проведенного нашими специалистами. Отобранные образцы кабеля со склада и производственных линий также направлены для испытаний в аккредитованный испытательный центр.

Окончательные результаты проведенного аудита будут опубликованы на ресурсах EL-комитета НОПСМ, однако уже сейчас можно утверждать: ООО «Кабель-Арсенал» уверенно развивается на основе использования всех резервов улучшения качества производимой продукции и расширения системы маркетинговой и промо-поддержки своих клиентов.