Гринатом поддержал два крупных мероприятия для ИТ-специалистов

В апреле АО «Гринатом» выступил партнером сразу двух значимых конференций, объединивших профессионалов в области разработки и тестирования программного обеспечения:

Heisenbug 2025 Spring (5–6 апреля)

Гринатом стал генеральным партнером этого крупнейшего российского мероприятия по тестированию программного обеспечения. Эксперт группы разработки Семен Ремезов рассказал о применении security-лейблов в PostgreSQL для анонимизации данных, поделившись решениями, которые компания использует для повышения безопасности и конфиденциальности.

HolyJS (7–8 апреля)

Крупнейшая конференция для разработчиков JavaScript собрала более 900 участников. Тимлид команды разработки Евгений Кузнецов выступил с докладом о внедрении фреймворка Moleculer JS в проекты «Рекорд» и «АтомКор», поделившись опытом и преимуществами использования этой технологии в разработке микросервисов.



На обоих мероприятиях работали стенды Гринатома. Специалисты компании делились опытом в области разработки, тестирования и цифровых технологий, обсуждали актуальные тренды и инструменты, а также рассказывали об ИТ-продуктах компании и карьерных возможностях в атомной отрасли.

