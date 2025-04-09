Подготовлен обзор судебной практики в области энергосервиса и энергосбережения за 2023 год

Российское энергетическое агентство Минэнерго России продолжает работу по ежегодному обновлению информационно-аналитических продуктов. Специалистами Агентства подготовлен новый обзор судебной практики в области энергосервиса и энергосбережения. Исследование представлено в краткой и расширенной версиях.

Краткая версия включает анализ судебной практики арбитражных судов за 2023 год и статистические данные за 2020‒2023 годы по 1000 судебных споров, рассмотренных арбитражными судами всех инстанций.

Расширенная версия исследования дополняет краткий обзор подробным разбором правовых подходов арбитражных судов апелляционной и кассационной инстанций, содержит сведения о распределении судебных споров по субъектам Российской Федерации в разрезе направлений энергоэффективных мероприятий, позволяет подробнее ознакомиться со спецификой возникающих споров в области энергосервиса.

Рассмотренные иски, в частности, были связаны с требованиями энергосервисных компаний о взыскании задолженности по энергосервисному контракту, а также неустойки и пеней; признанием недействительными результатов торгов и энергосервисного контракта; признанием незаконными решений и предписаний Федеральной антимонопольной службы и ее территориальных органов.

Обзор подготовлен экспертами Агентства совместно с Ассоциацией энергосервисных компаний – «РАЭСКО».

Краткая версия опубликована на сайте РЭА Минэнерго России, расширенная — на сайте БиблиоТЭКи сайте БиблиоТЭКи.