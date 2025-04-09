«Россети Кубань» провели уроки электробезопасности для 100 школьников в станице Крыловской

Энергетики Тихорецкого филиала компании «Россети Кубань» провели уроки электробезопасности в школе № 3 станицы Крыловской Крыловского района. Участниками встречи с энергетиками стали более 100 учащихся начальных классов.

Специалисты напомнили школьникам о правилах безопасного обращения с электроприборами в быту и рассказали об основах электробезопасности на улице и вблизи энергообъектов: трансформаторных пунктов, воздушных линий электропередачи и высоковольтных подстанций. Кроме того, школьникам вручили тематические плакаты и памятки для закрепления материала.

Мультфильмы с Машей Лампочкиной – героиней проекта по электробезопасности, разработанного сотрудниками Группы «Россети», помогли ребятам быстро запомнить все правила, а также правильно ответить на вопросы итоговой викторины.

– Цель таких мероприятий – не только познакомить ребят с правилами электробезопасности, но и обратить внимание учителей и родителей на профилактическую работу с детьми. Электричество является неотъемлемой частью нашей жизни, иногда необходимо напоминать взрослым и детям о безопасном использовании столь полезного, но опасного ресурса, – рассказал директор Тихорецких электрических сетей Валерий Гондарь.

«Россети Кубань» приглашает к сотрудничеству образовательные учреждения для проведения бесплатных занятий по электробезопасности и мастер-классов для педагогов. Заявку на лекцию можно оставить на сайте энергокомпании в разделе «Профилактика электротравматизма» или по телефону горячей линии: 220 (короткий номер) или 8-800-220-0-220.