Интернет-провайдер в Ставропольском районе незаконно размещает ВОЛС на ЛЭП самарского филиала «Россети Волга»

Жители сел Нижнее Санчелеево и Зеленовка Ставропольского района Самарской области могут лишиться интернета и кабельного телевидения из-за незаконных действий интернет-провайдера. ООО «Новотеко» нелегально размещает телекоммуникационное оборудование и линии связи на электросетевом оборудовании филиала ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» и отказывается от оформления фактически сложившихся отношений.

Размещение имущества на объектах электросетевого хозяйства строго регламентируется законодательством Российской Федерации и категорически запрещено без согласования с сетевой организацией. Зачастую волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) размещаются сторонними компаниями-операторами связи произвольно, без расчетов технических характеристик, что может привести к повреждению линий электропередачи. Также наличие стороннего оборудования затрудняет выполнение плановых ремонтных и экстренных аварийно-восстановительных работ. Потребители могут остаться не только без интернета, но и без электричества. Кроме того, самовольный монтаж ВОЛС несет смертельную опасность для персонала компаний-нарушителей.

Энергетики провели большую работу по выявлению незаконных подвесов линий связи и их оформлению в рамках действующего законодательства. Однако ООО «Новотеко» продолжает нарушать права сетевой компании и всячески уклоняется от урегулирования отношений, не реагируя на требования об устранении выявленных нарушений.

В «Самарских распределительных сетях» предупреждают: затягивание процесса оформления договорных отношений или непризнание своих линий связи не спасет интернет-провайдеров от демонтажа незаконных подвесов. В конечном итоге пострадают жители, исправно оплачивающие счета за интернет. Абонентам ООО «Новотеко», в случае прекращения доступа к кабельному телевидению и сети интернет, необходимо направлять обращения своему интернет-провайдеру