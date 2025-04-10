Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» получил Сертификат полномочного члена Ассоциации «Электрокабель»

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» получил документальное подтверждение членства в Ассоциации «Электрокабель» — сертификат полномочного члена ассоциации.

Это важный шаг в развитии нашего предприятия, который открывает новые возможности для роста, повышения качества продукции и укрепления позиций на рынке:

Развитие производства. Мы получаем доступ к актуальным отраслевым трендам, новым технологиям и лучшим практикам, что позволит оперативно совершенствовать процессы и предлагать клиентам инновационные решения.

Мы получаем доступ к актуальным отраслевым трендам, новым технологиям и лучшим практикам, что позволит оперативно совершенствовать процессы и предлагать клиентам инновационные решения. Защита интересов на государственном уровне. Ассоциация представляет интересы производителей кабельной продукции в органах власти, способствуя созданию благоприятных условий для бизнеса.

Ассоциация представляет интересы производителей кабельной продукции в органах власти, способствуя созданию благоприятных условий для бизнеса. Контроль качества и борьба с контрафактом. Членство предполагает строгие стандарты производства. Наши мощности и система менеджмента качества прошли проверку, что гарантирует надежность выпускаемой продукции.

Членство предполагает строгие стандарты производства. Наши мощности и система менеджмента качества прошли проверку, что гарантирует надежность выпускаемой продукции. Участие в стандартизации и сертификации. Специалисты Завода смогут активно участвовать в разработке нормативов для кабельной продукции, что позволит выпускать продукцию, соответствующую самым высоким требованиям.

Специалисты Завода смогут активно участвовать в разработке нормативов для кабельной продукции, что позволит выпускать продукцию, соответствующую самым высоким требованиям. Доступ к аналитике и исследованиям рынка. Информация, собранная специально для членов ассоциации, позволит оперативно реагировать на изменения спроса и предлагать клиентам оптимальные и своевременные решения.

Информация, собранная специально для членов ассоциации, позволит оперативно реагировать на изменения спроса и предлагать клиентам оптимальные и своевременные решения. Поддержка экспорта и международных проектов. Ассоциация участвует в программах «Цифровая экономика» и «Международная кооперация», что расширяет возможности Завода для работы с зарубежными партнерами.

Благодарим наших клиентов и партнеров за доверие! Мы продолжаем развиваться, чтобы предлагать вам востребованную и качественную кабельно-проводниковую продукцию.