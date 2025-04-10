«МОЭК» опубликовал Антирейтинг компаний-должников за тепловую энергию по итогам 2024 года

ПАО «МОЭК» назвал 50 крупнейших неплательщиков за поставленные коммунальные ресурсы по итогам 2024 года. Совокупный долг недобросовестных потребителей составляет 1,5 млрд рублей. Список организаций, чья задолженность за тепловую энергию ставит под угрозу надежное теплоснабжение Москвы, опубликован на сайте «МОЭК».

Лидером Антирейтинга с долгом 382 млн рублей является частная управляющая компания ЗАО «Эстейт Сервис дирекция Куркино Северо-Западного административного округа». Организация обслуживает 58 многоквартирных домов и нежилых зданий на северо-западе столицы.

Сразу 14 ТСЖ и ЖСК по итогам года оказались в списке недобросовестных плательщиков. Все они оплачивают менее 50% полученных тепла и горячей воды, а показатель, иллюстрирующий систематичность неплатежей (количество среднемесячных начислений в сальдо задолженности), составляет двузначные цифры. Среди таких ТСЖ «Петровский парк» и «Эдельвейс», ТСН «Березовая роща 4» и «Земляной вал 39», ТСЖ во вновь создаваемом кондоминиуме «Восток-3» и «Дом по Никитской улице 31».

В списке недобросовестных контрагентов не только организации, занятые эксплуатацией жилого фонда, но и, например, ресурсоснабжающая организация второго уровня АО «Красногорская теплосеть» (долг 352 млн рублей).

Постоянные фигуранты антирейтинга «МОЭК» АО УК «Городская», ООО «УК „Модерн“, ООО „СервисГрад“ хотя и не избавились полностью от долгов, но существенно улучшили платежную дисциплину и имеют все шансы выйти из списка ненадежных партнеров.

ПАО «МОЭК» для решения проблем с должниками использует все возможные правовые механизмы, включая досудебное урегулирование, а также судебные иски, привлечение к субсидиарной ответственности руководителей и владельцев компаний-должников, а также возбуждение процедуры банкротства.

«Важно отметить, что по инициативе „МОЭК“ совместно с надзорными и лицензирующими органами отозваны лицензии на управление жильем у лидеров рейтинга недобросовестных организаций в сфере ЖКХ прошлых лет: „УК Ремкомплектстрой“, „Дом-Мастер“ и УК „Покровская“, „Юни-Дом“, СЭУ Ф-6. В настоящее время возбужден целый ряд банкротных производств», — отметил директор Филиала №11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК» Андрей Дмитриевский.