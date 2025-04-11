Максут Шадаев: Рынок связи в России демонстрирует рост

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев представил оценку текущего состояния и перспектив развития отрасли связи в стране. По его словам, рынок связи вырос примерно на 8%, что свидетельствует о его устойчивом развитии.

Мобильная часть - даже чуть больше. Цифры по капитальным расходам позитивные: за 2024 год - рост инвестиций на 20% в сегменте мобильной связи и 15% - в сегменте фиксированной. Если сравнивать, то ситуация даже лучше, чем была в 2020 году. Надеемся, что рост продолжится и дальше, - заявил Шадаев на конференции "Телеком 2025".

Шадаев подчеркнул, что перед операторами связи стоят значительные задачи, связанные с реализацией новых проектов, включая развитие технологий импортозамещения. В то же время, эти вызовы открывают новые возможности для роста и увеличения доходов компаний.

У нас огромная страна. Хотя оптика сейчас все равно является, наверное, самым надежным способом, понятно, что построить оптику во все самые отдаленные уголки нашей страны проблематично. У нас огромные надежды, что через низкоорбитальную спутниковую группировку мы закроем и самые удаленные малочисленные населенные пункты, и все, что касается железных дорог, автомобильных дорог, где у нас иногда нет возможности обеспечивать фиксированное подключение, - заявил министр.

Также Шадаев коснулся темы развития сетей 5G, подчеркнув, что до конца текущего года будут проведены первые аукционы по распределению ранее согласованных частот, что станет важным шагом на пути к внедрению передовых технологий связи.