Цены на ветряные турбины в Китае варьируются от 1700 до 2300 юаней (240-320 долларов) за киловатт

Китайская Государственная энергетическая инвестиционная корпорация (SPIC) объявила тендер на закупку ветрогенераторов в рамках масштабной программы по развитию наземной ветроэнергетики в 2025 году. Программа включает 27 проектов общей мощностью более 3 гигаватт.

Особое внимание привлекает минимальная и максимальная мощность закупаемых турбин — от 5 до 10 мегаватт. Это значительно превышает текущую мощность российских локализованных турбин, которые составляют 2,5 МВт.

Цены на ветряные турбины, включая башни, варьируются от 1700 до 2300 юаней (240-320 долларов) за киловатт, с средней ценой около 2000 юаней/кВт. Это выше, чем данные, опубликованные в июне прошлого года.

По данным IRENA, в 2023 году мировые цены на ветряные турбины без учета Китая составляли 706-1040 долларов за кВт, в то время как в Китае они снизились до 233 долларов/кВт. Сегодня в КНР цены остаются низкими, хотя и наблюдается некоторая коррекция.

В 2020 году средняя цена на ветряные турбины составляла 4000 юаней за кВт, а в начале 2024 года она снизилась до 1000 юаней/кВт (без учета башни). Это снижение негативно сказалось на рентабельности компаний, ограничив инвестиции в НИОКР и безопасное производство.

16 октября 2024 года 12 китайских производителей ветряных турбин подписали соглашение о самодисциплине для поддержания честной конкуренции в отрасли.