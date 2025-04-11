«Россети Кубань» отремонтируют более 100 энергообъектов на востоке края

В течение 2025 года в рамках ремонтной кампании сотрудники Лабинского филиала «Россети Кубань» планируют выполнить ремонт и техническое обслуживание 118 объектов распределительной сети. Энергообъекты обеспечивают электроснабжение социально значимых, бытовых и промышленных потребителей Лабинского, Курганинского и Мостовского районов Краснодарского края.

В программу ремонтов распределительной сети Лабинских электрических сетей вошли 55 комплектных трансформаторных подстанций и 63 воздушных линий электропередачи (ЛЭП) 10-0,4 кВ протяженностью 55 км. Энергетики планируют заменить на ЛЭП свыше 350 опор, 320 изоляторов, более 30 км неизолированного провода. Для предупреждения случаев электротравматизма на объектах будут обновлены диспетчерские наименования и знаки безопасности.

Особое внимание специалисты уделят расчистке трасс воздушных линий электропередачи. От деревьев и кустарников будет расчищено более 20 га в охранных зонах ЛЭП. Это необходимо для профилактики технологических нарушений из-за падения веток и деревьев на провода линий электропередачи.

Энергетики Лабинских электросетей также заменят порядка 700 ответвлений к частным домовладениям с использованием безопасного самонесущего изолированного провода (СИП). СИП устойчив к механическим повреждениям и сложным погодным условиям. Его использование позволит снизить количество технологических нарушений, вызванных гололедообразованием, налипанием снега и сильным ветром, а также повысить безопасность и надежность электроснабжения.

Лабинский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией три муниципальных образования: Лабинский, Курганинский и Мостовский районы Краснодарского края. В зоне ответственности филиала 6,6 тыс. км воздушных линий электропередачи, 51 подстанция напряжением 35-110 кВ и более 1,5 тыс. трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.