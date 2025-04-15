На энергоблоке №4 Кольской АЭС стартовал плановый ремонт с элементами модернизации

Планово-предупредительные регулярно проводятся на энергоблоках всех российских АЭС для поддержания высокого уровня их эксплуатационной безопасности.

14 апреля 2025 года на энергоблоке №4 Кольской АЭС начался планово-предупредительный ремонт (ППР), в рамках которого специалисты выполнят работы по профилактическому ремонту реакторной и турбогенераторной установок, а также перегрузку ядерного топлива. Общая продолжительность ремонта составит 33 суток.

Кроме того, в рамках ППР на энергоблоке предусмотрена модернизация электротехнического оборудования с заменой автоматических выключателей в комплексном распределительном устройстве, на турбинной установке модернизируют системы автоматического регулирования и защиты по изменению алгоритмов работы в части реализации режима поддержания оборотов.

«Одним из главных приоритетов в работе Кольской АЭС была и остается безопасность. Планово-предупредительный ремонт - это ежегодная плановая процедура, которая проводится на каждом энергоблоке станции с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования для гарантированной безопасной выработки электроэнергии», - отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Средний ремонт и модернизацию оборудования выполнят специалисты Кольской АЭС и «Колатомэнергоремонта».

В настоящее время на Кольской АЭС в работе находятся энергоблоки № 1, 2, 3, суммарная нагрузка составляет 1200 МВт.

Уровень радиационного фона в районе расположения атомной станции - 0,06 мкЗв/час, что соответствует значениям естественного природного фона.

Безопасность - один из ключевых приоритетов деятельности госкорпорации «Росатом», которая является гарантом энергетической безопасности России, а также всех ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, а также модернизации оборудования и средств контроля с целью повышения безопасности и эффективности энергоблоков.

Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» – «Электроэнергетический»). Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.