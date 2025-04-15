Строительство и реконструкцию портовой инфраструктуры обсудили в Минтрансе

5 часов назад
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Источник:
Министерство транспорта Р...
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Команда Минтранса России провела встречу с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. В мероприятии приняли участие заместители Министра транспорта Александр Пошивай, Владимир Потешкин и Андрей Никитин.

Обсуждалась реконструкция объектов портовой инфраструктуры в регионе. В рамках создания Логистического технопарка Сахалинской области запланирована масштабная модернизация морского порта Корсаков. Первоначально планируется проведение дноуглубительных работ. Это даст возможность порту принимать суда с более высокой грузоподъемностью, что в свою очередь приведет к росту перевалки грузов. Проект также включает в себя реконструкцию существующих причалов Южного пирса, что позволит улучшить инфраструктуру порта и повысить его эффективность.

Кроме того, поднят вопрос проведения на острове форума «Практика применения беспилотных систем». Его основными целями являются отработка на практике сценариев применения беспилотных авиационных систем, а также создание площадки для заключения соглашений между производителями, конструкторами и покупателями беспилотной техники и комплектующих с практической демонстрацией их возможностей.

Также участники встречи обсудили вопрос строительства новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Южно-Сахалинска.

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