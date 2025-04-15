В Минтрансе России обсудили приоритетные направления транспортного развития Магаданской области

Первый заместитель Министра транспорта Валентин Иванов встретился с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. Обсуждались ключевые для региона транспортные проекты.

В частности, шла речь о развитии дорожного хозяйства. В текущем году предусмотрен ввод в эксплуатацию участка автомобильной дороги Р-504 «Колыма» протяженностью 10 километров. Реконструкция указанного участка позволит повысить скорость и комфортность передвижения, безопасность участников дорожного движения, а также снизить показатели аварийности.

Кроме того, участники встречи обсудили вопрос реконструкции аэровокзальной инфраструктуры в аэропорту Магадан. В планах обновление рулежных дорожек, воздушного перрона и системы электроснабжения аэродрома, замена светосигнального оборудования.

Обновленное здание аэровокзала в аэропорту Магадана имени В.С. Высоцкого в конце прошлого года открыл Президент России Владимир Путин. В результате реконструкции площадь аэровокзального комплекса выросла с 10,2 тыс. м² до 14,4 тыс. м², а пропускная способность увеличилась с 600 до 800 пассажиров в час. В год аэропорт сможет обслуживать до 1 млн пассажиров. Новый аэровокзал оборудован 2 телетрапами.