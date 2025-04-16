Разработанное АО «РиМ» и НГТУ НЭТИ приложение для сбора данных запустили на объектах энергетики
Разработчики Студенческого конструкторского бюро АО «РиМ», состоящего из студентов Новосибирского государственного технического университета НЭТИ, разработали приложение для работы на промышленных маршрутизаторах с удобным веб-интерфейсом. Программное обеспечение уже получило свидетельство о регистрации и успешно работает на объектах энергетики Новосибирской области.
НГТУ НЭТИ и АО «РиМ» на базе студенческого конструкторского бюро компании разработали программное обеспечение для оптимизации процесса сбора и передачи данных в системах мониторинга энергообъектов. Программа предназначена для работы на промышленных маршрутизаторах. Ее основные плюсы в том, что все элементы системы подключаются к одному маршрутизатору-контроллеру, который передает данные в удобном для мониторинга виде, обеспечивает гибкость сортировки и возможность обрабатывать бесконечное количество сигналов.
Приложение уже прошло этап промышленных испытаний. Как рассказал аспирант факультета автоматики и вычислительной техники НГТУ, руководитель группы разработчиков ПО верхнего уровня СКБ АО «РиМ» Георгий Осыко, параллельно шла корректировка разработки.
«В настоящее время в нашем программном продукте реализованы основные промышленные протоколы для электроэнергетических объектов: Modbus RTU, МЭК 60870-5-104, поддерживаются логирование и журналирование всех событий с возможностью вывести их в удобном, читаемом виде в web-интерфейс для диспетчера или инженера эксплуатации», — рассказал Георгий Осыко.
Программное обеспечение реализовано на С++, JavaScript, React и других технологиях программирования. Над проектом работают сразу несколько сотрудников СКБ АО «РиМ»: два back end разработчика, один front end разработчик и один тестировщик — все они совмещают работу и учебу в НГТУ НЭТИ на факультете автоматики и вычислительной техники и факультете прикладной математики и информатики.
Георгий Осыко отметил, что в разработанном ПО была реализована гибкая программируемая логика взаимодействия и преобразования сигналов внутри системы, что позволяет принимать различную информацию с большого количества устройств, обрабатывать ее, преобразовывать и передавать уже в нужном виде диспетчеру. Этим продукт НГТУ НЭТИ и АО «РиМ» выгодно отличается от отечественных и зарубежных аналогов.
В настоящее время программный продукт работает более чем на десяти энергообъектах в Новосибирской области и других регионах России и, по отзывам сотрудников компаний, справляется со своими задачами. Однако команда разработчиков не планирует останавливаться на достигнутом. По словам Георгия Осыко, в планах — внести изменения в пользовательский интерфейс, добавить новые страницы, возможность просмотра графиков изменения значений переменных и внедрить новые промышленные протоколы.
Напомним, на днях на факультете автоматики и вычислительной техники вуза открылась лаборатория микроэлектроники и схемотехники. Новая, оснащенная современным оборудованием образовательная площадка появилась благодаря многолетнему сотрудничеству университета с компанией АО «РиМ».