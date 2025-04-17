1123 км ЛЭП и 1839 подстанций отремонтируют энергетики в Подмосковье в 2025 году

В рамках программы капитального ремонта электросетевых объектов в 2025 году специалистами «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» будет отремонтировано 1839 трансформаторных и распределительных подстанций и 1123 км линий электропередачи в городских и муниципальных округах Подмосковья.

В течение года запланировано провести на территории Московской области капитальный ремонт 185 км воздушных линий и 216 км кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 и 6-10 кВ, а также около 650 км высоковольтных ВЛ и 61 силовой трансформатор напряжением 35-220 кВ. При капитальном ремонте воздушных линий электропередачи выполняется замена неизолированных проводов на самонесущий изолированный провод (СИП). Это значительно повышает надежность работы электросети и позволяет сокращать потери при передаче электроэнергии. На кабельных линиях осуществляется замена участков ЛЭП, которые выработали свой эксплуатационный ресурс.

В трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах энергетики планируют заменить оборудование, провести капитальный ремонт строительной части — ремонт кровли, фасада, отмостки, замену ворот и дверей, монтаж защитных козырьков, окраску металлоконструкций. В рамках программы капремонта также будет выполнен ремонт зданий и площадок производственного назначения. Помимо этого, по программе капремонта в 2025 году энергетики выполнят расчистку от веток деревьев и кустарников 2440 га охранных зон вдоль линий электропередачи.

На сегодняшний день специалистами компаний «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» на территории Московской области уже отремонтировано около 285 км кабельных и воздушных линий электропередачи напряжением 35 – 220 кВ и 0,4 – 10 кВ, а также 315 трансформаторных подстанций.