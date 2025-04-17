С начала года энергетики выявили незаконные подвесы линий связи на 900 опорах ЛЭП в Тюменской области

За январь-март 2025 года специалисты «Россети Тюмень» выявили более 900 подвесов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на объектах электросетевого хозяйства без заключения соответствующих договоров. В адрес недобросовестных провайдеров энергетики направили требования ликвидировать допущенные нарушения.

Вес кабеля и его натяжение между опорами ЛЭП требуют обязательного расчета, так как неучтенная нагрузка может оказаться критической и привести к технологическому нарушению. Незаконный подвес волоконно-оптических линий существенно увеличивает риски повреждения энергообъектов, нередко приводит к перебоям электроснабжения потребителей, а также нанесет угрозу для жизни и здоровья самих нарушителей. Кроме того, противоправные действия собственников ВОЛС значительно затрудняют выполнение ремонтно-профилактических и аварийно-восстановительных работ на воздушных линиях электропередачи.

Для пресечения неправомерной деятельности провайдеров энергетики регулярно проводят мероприятия, направленные на выявление фактов незаконного подвеса волоконно-оптического кабеля. В ходе плановых осмотров воздушных линий электропередачи устанавливают операторов связи, осуществивших несанкционированный монтаж ВОЛС на опорах, принадлежащих «Россети Тюмень».

В большинстве случаев правоотношения с операторами связи удается урегулировать. Руководствуясь действующим законодательством, энергетики направляют провайдерам требования ликвидировать нарушения. Если владельцы телекоммуникаций отказываются признать факт незаконного размещения своего имущества на опорах ЛЭП и не принимают необходимые меры, то специалисты энергокомпании вынуждены выполнять демонтаж ВОЛС.

Сообщить о фактах несогласованного размещения линий связи на опорах воздушных линий можно по телефону единого контактного центра 8-800-220-0-220 (анонимность гарантируется).