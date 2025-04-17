Счетная палата нашла неэффективные расходы при создании энергообъектов в Крыму

Счетная палата РФ провела аудит мероприятий, касающихся развития энергетического комплекса на Крымском полуострове, и выявила ряд нарушений, в том числе, неэффективные использование почти 130 млн рублей, задержки строительства по почти 30 объектам и завышение сметных цен по ряду позиций. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СП.

"Счетная палата проверила реализацию мероприятий по развитию электросетевого комплекса Крымского полуострова, предусмотренных госпрограммой "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя". <…> По состоянию на конец 2024 года из 31 объекта введено шесть, четыре объекта находились на разных этапах строительства, по остальным сроки ввода в эксплуатацию перенесены. При этом указанные сроки переносились неоднократно. Так, по 28 объектам они были увеличены от 4 до 39 месяцев", - говорится в сообщении.

Уточняется, что строительство и реконструкцию 31 объекта в 2019-2023 годах должно было реализовать АО "Крымэнерго". Из бюджета на эти цели было направлено 12,2 млрд рублей, из них израсходовано 7,8 млрд, неиспользованными остались 36% средств - 4,4 млрд рублей (по данным на октябрь 2024 года).

"Как было установлено в ходе проверки, основными причинами переноса сроков стали перераспределение финансирования на иные мероприятия в рамках госпрограммы, изменение логистических схем поставок, позднее доведение средств до АО "Крымэнерго", длительные сроки разработки проектно-сметной документации, изменение проектных решений в ходе реализации проектов и несоблюдение подрядчиками сроков выполнения работ. По ряду объектов задержки вызваны нерешенностью вопросов землепользования. Так, из-за отсутствия правоустанавливающих документов на земли природоохранной территории Крымского полуострова приостановлено проектирование строительства пяти объектов новых линий электропередачи", - пояснили в палате.

Другие нарушения

Отмечается, что аудит позволил выявить и ряд иных нарушений.

"В том числе неэффективное использование средств на сумму 129,5 млн рублей. Указанные средства были потрачены на разработку проектно-сметной документации, которая в итоге осталась не востребована", - уточнили в СП РФ.

Добавляется, что анализ формирования сметных цен на объекты строительства показал, что стоимость оборудования, указанная в проектно-сметной документации, в ряде случаев значительно превышала цены производителей. Это было связано с тем, что запросы коммерческих предложений по данным позициям направлялись не напрямую изготовителям, а посредническим организациям. В итоге превышения составили, оценочно, до 275%. Комментарием АО "Крымэнерго" ТАСС на данный момент не располагает.

Вопрос энергоснабжения Крыма и Севастополя остро встал после воссоединения регионов с Россией в 2014 году, так как вскоре после этого события Украина устроила ряд блокад, пытаясь нарушить снабжение полуострова и нанести вред его жителям и экономике. Одной из них стала энергетическая блокада: в ноябре 2015 года были полностью прекращены поставки электроэнергии на полуостров, и до мая 2016 года в Крыму действовал режим ЧС, применялись веерные отключения потребителей. Ситуация улучшилась с запуском энергомоста из Кубани через Керченский пролив мощностью 400 МВт. Затем были построены новые сети, запущены энергоблоки Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе, и ситуация полностью стабилизировалась.