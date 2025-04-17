В 2024 году «Россети Центр и Приволжье» выявили 5 нелегальных майнинговых ферм в Нижегородской области

Сотрудники «Нижновэнерго» совместно с правоохранительными органами Нижегородской области провели в 2024 году серию рейдов и выявили пять случаев незаконного подключения майнинговых ферм к электросетям региона.

По трём из пяти возбуждены уголовные дела по статье 165 УК РФ за причинение крупного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием. Все оборудование, использовавшееся для майнинга, изъято правоохранителями. Убытки, нанесённые компании, составили более 33,7 миллионов рублей.

В текущем году «Нижновэнерго» продолжает активно бороться с нарушениями, защищая интересы добросовестных потребителей. Энергетики призывают граждан сообщать о подозрительных действиях, связанных с незаконным подключением к электросетям.