«Россети Кубань» отремонтируют 71 подстанцию на севере Краснодарского края

В рамках годовой ремонтной программы 2025 года Ленинградский филиал компании «Россети Кубань» планирует выполнить техническое обслуживание и ремонт оборудования 71 крупного питающего центра. Высоковольтные подстанции обеспечивают электроснабжение более 300 тыс. потребителей, социально значимых объектов, промышленной и сельскохозяйственной инфраструктуры Ленинградского, Кущевского, Староминского, Щербиновского и Ейского районов Краснодарского края.

Специалисты проведут ремонт трансформаторов, разъединителей, отделителей, короткозамыкателей и распределительных устройств, заменят устаревшие масляные выключатели на современные вакуумные. Для соблюдения правил электробезопасности будут обновлены предупреждающие знаки и диспетчерские наименования на энергообъектах.

Так, например, на подстанции «Кущевская» энергетики заменят масляные выключатели на более современные – вакуумные отечественного производства. Они безопасны в эксплуатации и экологичны, отличаются высокой коммутационной износостойкостью. Также специалисты выполнят комплекс противопожарных мер, в том числе проведут опашку территорий высоковольтных питающих центров.

Ленинградские электрические сети обеспечивают электроэнергией пять муниципальных образований на севере Краснодарского края: Ленинградский, Кущевский, Староминский, Щербиновский и Ейский районы. В зоне ответственности филиала 11 тыс. км воздушных линий электропередачи, 71 подстанция напряжением 35-110 кВ и более 2,7 тыс. трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ