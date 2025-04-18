Технический комитет по стандартизации 016 «Электроэнергетика» принял участие в расширенном заседании ТК 465 «Строительство»

Заместитель председателя возглавляемого Системным оператором Технического комитета Росстандарта 016 «Электроэнергетика», заместитель руководителя дирекции по развитию ЕЭС АО «СО ЕЭС» Дмитрий Афанасьев принял участие в расширенном заседании Технического комитета по стандартизации 465 «Строительство» под руководством заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, председателя ТК 465 «Строительство» Сергея Музыченко.

В 2016 году между ТК 016 «Электроэнергетика» и ТК 465 «Строительство» подписано соглашение, направленное на обеспечение надежности и безопасности объектов, используемых в процессе производства, передачи и потребления электроэнергии, путем регламентации требований к их строительству.

Согласно документу, стороны сотрудничают в сфере разработки и актуализации национальных стандартов, затрагивающих сферу общих интересов, координируют действия при разработке стандартов организаций, различных технических условий, сводов правил, устанавливающих требования к процессам проектирования, изготовления, монтажа, технического обслуживания или эксплуатации энергооборудования.

Кроме того, участники ТК 016 и ТК 465 координируют планы разработки документов по стандартизации, проводят взаимные консультации по вопросам совершенствования механизмов национальной стандартизации и ее информационного обеспечения, оптимизации планирования работ в этой сфере, а также прилагают усилия для выработки консолидированной позиции по развитию технического регулирования для представления перед профильными министерствами.

Двустороннее взаимодействие ТК 016 и ТК 465 осуществляется и в рамках действующей с 2022 года при Правительственной комиссии по региональному развитию Рабочей группы по техническому нормированию в строительной отрасли. В числе ее основных задач – определение потребности и направлений развития стандартизации в строительстве, подготовка перспективных программ стандартизации в этой сфере и предложений по формированию государственной политики по техническому регулированию в строительстве. В состав рабочей группы от ТК 016 «Электроэнергетика» входит его председатель, первый заместитель Председателя Правления Системного оператора Сергей Павлушко.