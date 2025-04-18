IEK GROUP и «Энергия 5.0»: пятая промышленная революция уже идет

Андрей Забелин, генеральный директор IEK GROUP, дал интервью газете «Известия». Он рассказал о пятой промышленной революции и о том, как новые технологии влияют на производство.

По мнению Андрея Забелина, пятая промышленная революция, или «Индустрия 5.0», которая предполагает взаимодействие человека и машины, приведет к переосмыслению роли работника на производстве. Участие людей в производственных циклах будет сокращено, они будут обучать роботизированных помощников выполнять рутинные операции.

Важное значение для этого процесса имеет концепция «Энергия 5.0», одно из направлений «Индустрии 5.0». «Энергия 5.0» предполагает, что цифровизации и трансформации производства будет способствовать внедрение новых электротехнических решений. Они направлены на оптимизацию энергопотребления и управления производственными процессами, повышение производительности, накопление и анализ данных. Использование систем диспетчеризации и управления, таких как MasterSCADA 4D от IEK, позволит минимизировать человеческий фактор.