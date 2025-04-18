Василий Шпак выступил с докладом на конференции «Лом черных и цветных металлов»

Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак выступил на конференции «Лом черных и цветных металлов». В рамках конференции состоялась важная дискуссия на тему развития международной и внутренней торговли сырьем.

В рамках дискуссии особое внимание было уделено потенциалу отечественного рынка лома электронной продукции. По данным Росстата и Федеральной таможенной службы, каждый год в России накапливается около двух миллионов тонн вышедшей из строя электроники. Этот ресурс обладает высокой ценностью: общая стоимость извлекаемых из нее полезных компонентов составляет порядка 350 миллиардов рублей в год, а количество добываемых редкоземельных элементов потенциально может достигать от 700 до 1200 тонн ежегодно.

В своем докладе Василий Шпак акцентировал внимание на важной роли электроники в обеспечении технологического суверенитета страны.

«Крайне важно ускорить развитие перерабатывающих мощностей российских металлургических компаний специально для утилизации электронного лома. Для реализации подобного сценария предлагается создание полноценной инфраструктуры обращения с электронным ломом — от организации системы сбора до глубокой переработки и вовлечения извлеченных ресурсов в новые производственные циклы»,

- сказал Василий Шпак.

Таким образом, заместитель министра обозначил конкретные шаги, направленные на эффективное освоение существующего потенциала вторичного сырья и повышение независимости национальной экономики от импорта критически важных компонентов.

Ранее компания «Промышленные технологии рециклинга металлов» запустила новый опытно-промышленный участок по извлечению редкоземельных металлов из отходов производства магнитов и переработанного электронного лома в Самарской области.

Проект направлен на обеспечение российских предприятий радиоэлектронной промышленности ресурсами, полученными из экологически чистых источников.

Разработанная российскими учеными технология извлечения РЗМ соответствует характеристикам лучших аналогичных технологий в мире. С ее помощью удается извлекать более 95% ценных металлов, при этом предприятие намерено увеличить этот показатель до 99,5% к концу текущего квартала.