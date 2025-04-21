Британский National Grid заключил контракты на поставку HVDC кабельных систем и оборудования для HVDC ППС на сумму порядка £ 46 млрд

Британский энергетический концерн National Grid объявил о заключении двух контрактов суммарно на ≈£ 45,9 млрд ($ 59,4 млрд) в соответствии с рамочной программой поставок HVDC кабельных систем и HVDC оборудования для ППС в целях своевременных поставок оборудования и выполнения работ, необходимых для реализации ключевых энергетических проектов по всей Великобритании.

Согласно информации National Grid, с консорциумом из шести поставщиков будут заключены контракты на поставку HVDC кабельных систем суммарно на ≈£ 21,3 млрд ($ 27,6 млрд), с четырьмя поставщиками – контракты на поставку HVDC оборудования для ППС на общую сумму около £ 24,6 млрд ($ 31,8 млрд). Контракты заключены на пять лет с возможностью их продления еще на три года.

Рамочная программа поставок HVDC кабельных систем и HVDC оборудования для ППС совокупной стоимостью £ 59 млрд ($ 76,3 млрд) была запущена в 2023 г. в целях установления долгосрочных контрактных отношений и обеспечения поставок критически важного оборудования, необходимого для реализации текущих и будущих энергетических проектов в Великобритании. Заключение долгосрочных контрактов на поставки HVDC кабельных систем и оборудования для HVDC ППС является еще одним важным шагом в осуществлении крупнейшей за последнее поколение модернизации энергосистемы Великобритании, получившей название «Великая». National Grid уже считает себя крупнейшим в мире оператором подводных силовых кабельных систем, большинство из которых были введены в эксплуатацию за последние шесть лет. Такие масштабные проекты, как строительство HVDC соединения Viking Link*, и новаторские проекты, такие как сооружение HVDC соединения LionLink**, требуют неординарного подхода к каждому аспекту их реализации, в том числе к работе с поставщиками. Заключение долгосрочных контрактов на поставки HVDC кабельных систем и оборудования для HVDC ППС является важным шагом, укрепляющим цепочку поставок, гарантирующим, что National Grid сможет своевременно разработать и реализовать инновационные международные проекты и уверенно повышать энергетическую безопасность Великобритании.

Долгосрочные контракты на поставки HVDC кабельных систем и оборудования для HVDC ППС должны поддержать реализацию таких проектов, как строительство HVDC соединений Eastern Green Link 4, Sealink и других аналогичных проектов, в настоящее время находящихся на ранней стадии разработки.

Информационно-аналитический ресурс Smart Energy https://www.smart-energy.com

* Viking Link между Великобританией и Данией ±525 кВ пропускной способностью 1 400 МВт и протяженностью 765 км, из которых 650 км проходят под водой, введено в эксплуатацию 29 декабря 2023 г.

** Проект гибридного LionLink ±525 кВ пропускной способностью 1800 МВт был анонсирован в апреле 2023 г. Целью реализации проекта является подключение шельфовой ветровой генерации, построенной в Северном море, к энергосистемам Великобритании и Нидерландов.