«Россети Московский регион» повысили мощность водозаборного узла в Коломне

Энергетики филиала «Россети Московский регион» - «Восточные электрические сети» увеличили до 52 кВт максимальную мощность водозаборному узлу в поселке Индустрия городского округа Коломна. Класс напряжения электрических сетей, по которым осуществилось повышение мощности – 0,4 кВ, категория надежности – третья.

Для осуществления работ была построена воздушная линия протяженностью 600 метров. Воздушная линия была проложена самонесущим изолированным проводом (СИП), который имеет улучшенные технические характеристики и повышенную долговечность при эксплуатации.

Проведенные работы позволят повысить надежность водоснабжения для социально значимых объектов и жителей поселка Индустрия.