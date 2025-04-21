«Россети Московский регион» повысили мощность водозаборного узла в Коломне

21 апр. 2025, 15:15
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
ПАО Россети Московский ре...
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Энергетики филиала «Россети Московский регион» - «Восточные электрические сети» увеличили до 52 кВт максимальную мощность водозаборному узлу в поселке Индустрия городского округа Коломна. Класс напряжения электрических сетей, по которым осуществилось повышение мощности – 0,4 кВ, категория надежности – третья.

Для осуществления работ была построена воздушная линия протяженностью 600 метров. Воздушная линия была проложена самонесущим изолированным проводом (СИП), который имеет улучшенные технические характеристики и повышенную долговечность при эксплуатации.
Проведенные работы позволят повысить надежность водоснабжения для социально значимых объектов и жителей поселка Индустрия.

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