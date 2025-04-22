Partners Group договорилась о продаже HVDC соединения Greenlink между Великобританией и Ирландией в рамках сделки стоимостью свыше € 1 млрд

Швейцарская компания по управлению инвестициями Partners Group*, действуя от имени своих клиентов, договорилась о продаже подводного соединения HVDC Greenlink между Великобританией и Ирландией. Стоимость сделки, в результате которой владельцами Greenlink стали компании Baltic Cable и Equitix, превысила € 1 млрд.

В состав HVDC соединения Greenlink** пропускной способностью 504 МВт входят две ППС и две HVDC КЛ, протянувшиеся на 190 км под Ирландским морем и соединяющие ПС под управлением National Grid в Пемброкшире (Уэльс) с ПС под управлением EirGrid в графстве Уэксфорд (Ирландия). Номинальная пропускная способность HVDC соединения Greenlink позволяет обеспечить электроэнергией около 380 тыс. домохозяйств.

Первоначально Partners Group в 2019 г. получила контрольный пакет акций HVDC соединения Greenlink, а в 2021 г. соединение перешло в полную собственность Partners Group. В коммерческую эксплуатацию Greenlink введено в 29 января 2025 г. Функционирование Greenlink регулируется национальными регуляторами в энергетике – Ofgem в Великобритании и CRU в Ирландии. Ввод в эксплуатацию соединения Greenlink способствует интеграции в энергосистемы обеих стран возобновляемых энергоресурсов, повышению энергетической безопасности за счет диверсификации поставок электроэнергии и расширяет возможности для обменов электроэнергией.

Информационно-аналитический ресурс NS Energy https://www.nsenergybusiness.com